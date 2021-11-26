Экс-главу госучреждения в Волгограде осудили за преступление в ходе реализации нацпроекта

ВОЛГОГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Суд в Волгограде огласил приговор по уголовному делу бывшего директора государственного казенного учреждения "Дирекция водохозяйственного строительства" ("ДВС") Михаила Ситникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при освоении бюджетных средств, выделенных на ликвидацию свалок. Мужчину приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"По приговору Краснооктябрьского районного суда Волгограда Михаил Ситников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении", - сказала она.

Ранее сообщалось, что "ДВС" заключило госконтракт на 269 млн рублей с коммерческой фирмой ООО "ГринЛайт" на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района в рамках нацпроекта "Экология". Позже часть отходов была не вывезена, а закопана на самих же свалках и прилегающих к ним территориях. Превысив свои полномочия, Ситников подписал акты о приемке выполненных работ по ликвидации 18 свалок. По данным региональной прокуратуры, сумма оплаченных, но фактически невыполненных ООО "ГринЛайт" работ превысила 121 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с прокуратурой региона выявлены факты хищения бюджетных средств по нацпроекту "Экология", которые выделялись на расчистку свалок и экологическую реабилитацию ериков и озер.

В конце декабря 2020 года суд Волгограда арестовал директора компании "ГринЛайт" Александра Фирсова, подозреваемого в мошенничестве на 76 млн рублей при ликвидации несанкционированных свалок в рамках нацпроекта "Экология". Кроме того, прокуратура региона направила в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталия Сазонова, который дал указание подписать акты выполненных работ в рамках госконтракта по ликвидации свалок.

"Уголовные дела в отношении бывшего председателя комитета природных ресурсов, директора ООО "ГринЛайт" ранее направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО "ГринЛайт" находится на завершающей стадии расследования", - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.