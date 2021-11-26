Польша передала России осужденного за смертельное ДТП в Волгоградской области

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Польша экстрадировала в Россию Намазова Шахина Ахмеда, который был приговорен к пяти годам колонии-поселения за смертельное ДТП в Волгоградской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России.

"В пункте пропуска "Багратионовск-Безледы" представители правоохранительных органов Польши передали российским коллегам Намазова Шахина Ахмеда, осужденного за смертельное ДТП", - сказали в пресс-центре.

В августе 2016 года Намазов, находясь в состоянии наркотического опьянения за рулем, остановился в запрещенном правилами месте - на обочине трассы в Волгоградской области. Затем, не подав сигнала поворота, он попытался развернуться, в результате чего столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124, в салоне которого находились водитель с супругой и грудным ребенком, а также их знакомая. Жена водителя получила серьезные травмы и умерла в больнице.

В декабре 2017 года суд Волгоградской области признал Намазова виновным (по ч. 4 ст. 264 УК РФ), ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. "Осужденный должен был самостоятельно прибыть в территориальный орган уголовно-исполнительной системы для получения соответствующего предписания, однако в назначенный срок не явился и скрылся от правосудия", - добавили в ведомстве.

В марте 2021 года Намазова объявили в международный розыск и через месяц задержали в Польше.