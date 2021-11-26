ОНК посетила Пола Уилана в мордовской колонии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Республики Мордовия посетила в пятницу в колонии осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил ТАСС председатель ОНК Мордовии Валерий Крутов.

Адвокат Уилана Ольга Карлова до этого обратилась к председателю республиканской ОНК с просьбой посетить Уилана в связи с отсутствием какой-либо информации о нем в течение почти 10 дней. "Сегодня у него были наши представители, они еще не выходили на связь, пока нет результатов [визита]", - сказал Крутов.

Ранее в пятницу брат заключенного Дэвид сообщил, что в телефонном разговоре с семьей Пол Уилан обвинил руководство мордовской колонии № 17 (ИК-17), где он содержится, в коррупции. По словам Уилана, начальника колонии арестовали после того, как он угрожал отомстить Уилану за намерение сообщить о многочисленных нарушениях российского закона и прав человека. Уилан утверждает, что коррупция в колонии не знает границ, имеют место воровство, вымогательство, месть, выдумывание дисциплинарных взысканий, запрет доступа адвоката и консульских сотрудников, подделка документов, дискриминация. Также Уилан рассказал, что в здании водятся крысы.

По словам Дэвида, Пол Уилан обратился к генеральному прокурору и в Следственный комитет с просьбой провести расследование.

19 ноября суд в Мордовии арестовал начальника исправительной колонии, где сидит Уилан, по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, в октябре начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство. Устройства были переданы в качестве взятки подозреваемому через знакомого осужденного. В ноябре сотрудники прокуратуры по контролю за соблюдением законности в местах лишения свободы также выявили нарушение норм этики общения тюремщиков с заключенными, которое допустили сотрудники колонии по отношению к Уилану.

Пол Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.