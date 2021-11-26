Задержанный со стрельбой в Москве водитель ранее был судим за наркотики и мошенничество

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля BMW, задержанный со стрельбой на Симферопольском шоссе в Москве, ранее был судим за наркотики и мошенничество. Об этом сам задержанный сообщил на распространенном МВД России видео.

"Один-два. Статья 228 ["Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"], а потом 159 ["Мошенничество] УК РФ", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько раз сидел.

Молодой человек также сказал, что ему 23 года, а судим он был еще в 17 лет. Скрываться от полиции он стал из-за того, что испугался.

Днем в пятницу инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW. В ходе проверки документов водитель резко нажал на педаль газа и начал скрываться. Полицейские для задержания нарушителя применили табельное оружие. Молодой человек был ранен, он задержан.

На заднем сиденье его автомобиля обнаружены три крупных свертка с белым порошкообразным веществом, предположительно - синтетическим наркотиком.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что задержанный получил ранение шеи. В автомобиле нарушителя полицейские обнаружили порядка шести кг синтетических наркотиков. В ходе задержания повреждено не менее пяти машин.