Суд в Москве отправил под арест на девять суток активиста Котова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы назначил административный арест активисту Константину Котову по статье об организации митинга. Об этом ТАСС в пятницу сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

"Пресненский суд Москвы назначил Котову наказание в виде административного ареста на 9 суток, признав его виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга"). Мы будет обжаловать это решение", - сказал адвокат.

Котов был задержан в четверг у здания Верховного суда РФ во время слушания дела о ликвидации международного правозащитного общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом).

Тверской суд Москвы приговорил 5 сентября 2019 года Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ). Мосгорсуд 14 октября 2019 года признал приговор законным.

Конституционный суд РФ 27 января 2020 года опубликовал определение по жалобе Котова, определив пересмотреть судебные решения в отношении активиста. Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта прошлого года отказался прекращать его дело или смягчать наказание и направил уголовное дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда. Этот суд 20 апреля смягчил Котову наказание до 1,5 года колонии. В декабре 2020 года Котов вышел из колонии условно-досрочно.