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СМИ: молодой человек, убивший троих в автобусе в Косово, совершил нападение из мести

Причиной стало то, что водитель и кондуктор высадили его из транспортного средства

БЕЛГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Молодой человек, расстрелявший автобус в Косово и Метохии и убивший трех человек, совершил нападение из мести. Об этом сообщила в пятницу газета Kurir.

По данным издания, молодой человек неподобающим образом вел себя в школьном автобусе, приставая к девушкам. Водитель и кондуктор в наказание высадили его из транспортного средства. В ответ молодой человек взял автомат, подождал, когда автобус поедет обратно, и расстрелял его в упор.

По последним данным, жертвами нападения стали три человека - водитель и двое учеников в возрасте 17 и 19 лет. Убийца скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

По данным косовских СМИ, в автобусе ехали ученики албанской национальности.

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