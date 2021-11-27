Во Владикавказе столкнулись автобус, большегруз и легковой автомобиль

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. Автобус сообщением Тбилиси - Москва попал в ДТП с большегрузом и легковым автомобилем во Владикавказе, пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В 22:17 мск (26 ноября) поступило сообщение, что во Владикавказе, Московское шоссе, 10, произошло столкновение автобуса Тбилиси - Москва, большегруза и легкового автомобиля. По прибытии было установлено, что в автобусе находилось 39 человек, четверо детей. Пострадали водители трех столкнувшихся автомобильных средств, погибших нет", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались 24 человека и пять единиц техники.