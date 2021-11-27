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В Новосибирской области владелец магазина застрелил грабителя

СК возбудил уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело после инцидента в поселке Ложок, где владелец магазина застрелил грабителя.

По данным местных СМИ, двое нетрезвых мужчин пытались ограбить магазин и угрожали владельцу торговой точки, который вышел с ружьем. Предприниматель произвел выстрел в целях самообороны. Один из грабителей был смертельно ранен.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены экспертизы", - сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

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