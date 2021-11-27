В Новосибирске начали проверку сообщений о нападении школьника на сверстника и учителя

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Новосибирской области начали доследственную проверку после появления в средствах массовой информации сообщений о нападении ученика на учителя и одноклассника в одной из школ Новосибирска. Об этом в субботу сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в учебном заведении в Калининском районе города Новосибирска ученик пятого класса пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока. По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По сообщению издания "Прецендент", ученик, который неоднократно нарушал дисциплину, с ножницами напал на одноклассника, но учительница смогла защитить ребенка.