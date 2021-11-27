Омская полиция проверяет видеозапись с затравливанием собаками раненого барсука

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Управление МВД России по Омской области проводит доследственную проверку по опубликованной в интернете видеозаписи, на которой местный охотник, предположительно, создатель сайта "Охота и рыбалка в Омской области" Максим Синцов, травит собаками барсука. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УМВД.

"Данная информация зарегистрирована в установленном законом порядке, назначено проведение доследственной проверки. Полицейские изучают видеозапись", - сказали в пресс-службе.

На видео, опубликованном в Telegram-канале 112, четыре охотничьи собаки в заснеженном лесу нападают на барсука. К видео приложили фотографию с охотником, предположительно, Максимом Синцовым в машине в окружении собак.

ТАСС запросил комментарий регионального Минприроды. Получить комментарий Синцова агентству не удалось.

Охота на барсука в Омской области разрешена с 15 августа по 31 октября. Определить по видеозаписи точную дату охоты невозможно, так как первый снег в северных районах Омской области выпадал уже в октябре. За последние годы численность этого вида животного увеличилась с 744 до 9 122 особей (данные за 2019 год). Охотиться на барсука с собаками федеральный закон "Об утверждении правил охоты" не запрещает.