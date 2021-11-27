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В ДТП в Удмуртии погибли три человека

Двое пострадали

ТАСС, 27 ноября. Легковой автомобиль занесло в грузовик на трассе в Удмуртии, в результате погибли три человека и двоим оказали медицинскую помощь. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГИБДД Удмуртии.

"27 ноября около 08:00 на 64-м км автомобильной дороги "Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга" Можгинского района (около д. Новые Юбери), по предварительным данным, водитель автомобиля LADA Granta - мужчина 1986 года рождения, при движении в сторону Можга, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "ГАЗон" под управлением мужчины 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

Водитель и один пассажиров Granta скончались на месте, еще один пассажир умер в больнице. Водителю автомобиля "ГАЗон" и его пятилетнему пассажиру оказали медицинскую помощь. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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