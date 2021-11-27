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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Минздрав рассказал о состоянии четверых пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная"

В больницах находятся 60 человек, четверо в тяжелом состоянии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. 60 человек находятся в больницах после происшествия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек. Состояние четверых госпитализированных оценивается как тяжелое, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"В стационарах Кемеровской области находятся 60 человек, пострадавших в результате происшествия на шахте "Листвяжная", состояние четверых пациентов оценивается врачами как тяжелое. Еще 12 пациентов получают медицинскую помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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