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На шахте в Грузии произошло обрушение

Под завалами находятся два человека

ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Два человека находятся под завалами в результате обрушения породы на угольной шахте в грузинском городе Ткибули. Об этом сообщила в субботу Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"В центр по управлению общественной безопасностью "112" МВД поступила информация о случае, который произошел в Ткибули на одной из шахт. По информации инициатора [звонка], во время ведения работ по укреплению карьера обрушилась земельная масса. В это время в шахте, предположительно, находились два гражданина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели сумели обнаружить одного человека. Он жив и находится в сознании. Ведутся работы по его вызволению из завалов. Параллельно спасатели заняты поисками второго шахтера.

В Ткибули находятся десятки шахт по добыче каменного угля. Большинство из них принадлежит компании "Сакнахшири". Угледобывающими шахтами в этом городе также владеют и другие компании. Основная масса шахт не работает с 2018 года после серии трагедий, унесших жизни нескольких человек.

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