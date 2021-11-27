В Новгородской области опрокинулся автобус с 15 пассажирами

ТАСС, 27 ноября. Автобус с 15 пассажирами в субботу съехал в кювет и опрокинулся на бок на дороге Волот-Шимск в Шимском районе Новгородской области. По факту ДТП прокуратура региона начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Новгородской области по поручению и.о. прокурора области организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Предварительно установлено, что 27 ноября на автомобильной дороге Волот-Шимск вблизи населенного пункта Солоницко Шимского района пассажирский рейсовый автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В момент аварии в салоне автобуса находились 15 пассажиров, погибших нет", - говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку качеству содержания дороги, а также оказания транспортных услуг населению. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе.