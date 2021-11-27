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Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте в Грузии

Еще один был госпитализирован

ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Спасатели в Грузии извлекли тело мужчины, оказавшегося под завалом после обрушения породы на угледобывающей шахте в городе Ткибули. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в рамках поисково-спасательной операции нашли и подняли на поверхность тело мужчины. Спасательная операция завершена", - говорится в сообщении.

Обрушение породы на шахте в Ткибули произошло в субботу днем в ходе работ по укреплению карьера. Сообщалось, что под завалами оказались два человека. Через несколько часов после ЧП спасатели извлекли из-под завалов и отправили в больницу одного из них.

В Ткибули находятся десятки шахт по добыче каменного угля. Большинство из них принадлежит компании "Сакнахшири". Угледобывающими шахтами в этом городе также владеют и другие компании. Основная масса шахт не работает с 2018 года после серии трагедий, унесших жизни нескольких человек.

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