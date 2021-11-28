В Красноярском крае перекрыли участок федеральной трассы из-за столкновения трех машин

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и два грузовика столкнулись в воскресенье на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае. В результате аварии один человек погиб, движение на участке трассы полностью перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, сегодня около 11:00 (07:00 мск) на 785-м км автодороги Р-255 "Сибирь" неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Ачинска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN под управлением мужчины 59 лет. В результате происшествия произошло возгорание легкового автомобиля, водитель которого погиб на месте ДТП. Чуть позже с автомобилем МАN столкнулся грузовик Volvo под управлением мужчины 47 лет", - говорится в сообщении.

Водители грузовиков не пострадали. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Движение на участке трассы перекрыто. Организован объезд.