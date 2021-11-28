В Приморье возбудили уголовное дело о незаконной добыче амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о незаконной добыче краснокнижного амурского тигра. По предварительной информации, самец погиб от огнестрельного ранения. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"В полицию поступило сообщение о том, что в 30 км от села Глубинное Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. По предварительной информации, самец амурского тигра погиб в результате огнестрельного ранения. <...> В настоящее время дознавателем МО МВД России "Дальнереченский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ")", - говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели место происшествия, назначено проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз. Устанавливаются обстоятельства гибели животного и личность причастного к инциденту.

За незаконную добычу редких и исчезающих видов фауны, занесенных в Красную книгу, предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом до 1 млн рублей.

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу и находится на грани исчезновения.