Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Улицы в северной и центральной частях Симферополя, а также крупный микрорайон и шесть сел в пригороде в воскресенье остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе, сообщается на странице "Воды Крыма" в сети "ВКонтакте".

"В связи с аварией на магистральном водоводе по адресу г. Симферополь, ул. Толстого, 21 ориентировочно до 06:00 29 ноября будет ограничено водоснабжение ул. Павленко, ул. Гоголя, ул. Калинина, ул. Карла Маркса, ул. Спера, ул. Кечкеметская (частично), ул. Киевская (частично), ул. Узловая, а также прилегающие улицы и переулки, район Московского кольца (ул. Гагарина, ул. Ростовская, ул. Никанорова, ул. Л. Чайкиной), с. Укромное, "Жигулина Роща", с. Молодежное, с. Мирное, пгт Грэсовский, с. Давыдовка, с. Перово (частично)", - говорится в сообщении.

О графике подвоза питьевой воды информации пока нет.