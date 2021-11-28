Сильный туман в аэропорту Воронежа привел к задержке авиарейсов

ВОРОНЕЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Сильный туман, из-за которого видимость на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Воронежа составляет 250 м, привел к задержке авиарейсов на прилет и вылет в Москву и Санкт-Петербург. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС диспетчер аэропорта.

"Есть задержки авиарейсов", - сказал он.

По его данным, задерживаются авиарейсы на прилет и вылет из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как следует из информации на табло на сайте аэропорта Воронежа, задерживаются восемь рейсов, в том числе в Москву рейсы авиакомпаний S7, Air Astana, Singapore Airlines, а также "Азербайджанских авиалиний", "Аэрофлота", в Санкт-Петербург - авиакомпании "Победа".

В метеослужбе аэропорта ТАСС сообщили, что на полосе видимость составляет 250 м.