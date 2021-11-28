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Прокуратура и СК проверят данные СМИ об избиении четырех детей в Ростовской области

Побои несовершеннолетним мальчикам наносили родители

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области и региональной прокуратуры проводят проверки в связи с публикациями в СМИ информации об избиении родителями четырех несовершеннолетних мальчиков в поселении Октябрьского района.

В ряде СМИ распространяется видеоролик, на котором ребенок, проживающий в одном из хуторов Октябрьского района Ростовской области, рассказывает о жестоком обращении матери с ним и тремя его малолетними братьями. Сообщается также, что дети не получают необходимого питания.

"По поручению руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Аслана Хуаде для проверки сведений, изложенных в публикации, организовано проведение доследственной проверки, по результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение", - сообщает в воскресенье следственное управление СК по региону.

"Прокуратурой Ростовской области организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями и органами системы профилактики своих обязанностей. По окончании проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уточняется также, что прокуратура взяла на контроль ход проверки, организованной правоохранительным органом.

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РоссияРостовская область
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