МАХАЧКАЛА, 28 ноября. /ТАСС/. В ДТП в Махачкале погиб человек и трое получили травмы. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МВД Дагестана.

"Сегодня в Махачкале, на улице Каммаева, 23-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-217030, двигаясь в сторону улицы М. Магомедтагирова, не справился с управлением и врезался в столб линии электропередачи, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП пассажир - 20-летний житель Махачкалы - от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте. Водитель и еще двое находившихся в салоне с различными телесными повреждениями госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, результаты медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови водителя показали, что он в момент аварии был нетрезв. "Также установлено, что указанный гражданин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - добавили в республиканском МВД.