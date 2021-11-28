Водитель без прав врезалась в дом под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. При столкновении легкового автомобиля с жилым домом под Астраханью погиб человек, двоих госпитализировали с места аварии, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"28 ноября в селе Трудфронт Икрянинского района, водитель - женщина, не имеющая водительских прав, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не справилась с управлением и столкнулась с жилым домом. В результате ДТП водитель и один из пассажиров (мужчина) госпитализированы, второй пассажир (мужчина) скончался на месте", - рассказали в пресс-службе.

Следственное управление УМВД России по региону устанавливает обстоятельства ДТП. Специалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые медицинские и технические экспертизы для определения физического состояния лица, управлявшего транспортным средством, и технического состояния транспорта. Изучается вопрос о том, каким образом водитель смог воспользоваться не принадлежащим ему автомобилем, владельца транспортного средства установили, отметили в пресс-службе.