В Архангельске из-за аварии на теплотрассе ограничили теплоснабжение 79 жилых домов

ТАСС, 29 ноября. Теплоснабжение 79 жилых домов ограничено из-за аварии на теплотрассе в Архангельске в воскресенье. Место аварии установлено, ремонтные работы планируется завершить до 01:00 понедельника, сообщается на сайте Главного управления МЧС в региону.

"В связи с производством аварийных работ будет ограничено теплоснабжение Ломоносовском округе. Повреждение найдено. Ремонтные службы ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным администрации Архангельска, повреждение выявлено на магистрали Ду-400 на теплосетях между улицами Выучейского и Иоанна Кронштадтского в районе проспекта Чумбарова-Лучинского, "ограничено теплоснабжение 79 жилых домов".

По данным Севгидромета, температура воздуха Архангельске составляет минус 16 градусов.