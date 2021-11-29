{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек пострадали в ДТП в Ростовской области

Среди них двое детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло утром в понедельник в Песчанокопском районе Ростовской области. Как сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, в результате столкновения пострадали трое взрослых и двое детей.

Сообщение об аварии на 237-м км автодороги Котельниково - Песчанокопское поступило в 04:55 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля "Иж 21261-0300" выехал на встречную полосу движения и столкнулся автомобилем Hyundai Solaris.

"В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажиры [автомобиля] "Иж": женщина 1978 года рождения и две девочки 12 и трех лет", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу села Песчанокопского для обследования, добавили в отделе пропаганды. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В новость внесена правка (12:08 мск) - передается с уточнением количества пострадавших в заголовке и лиде, верно - пять человек, из них трое взрослых

Теги
РоссияРостовская область
Капитан японского судна, столкнувшегося с траулером "Амур", получил три года тюрьмы
Читать полностью