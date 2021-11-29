СК возбудил дело после ДТП в Алтайском крае, в котором погибли три ребенка

БАРНАУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП со снегоуборочным поездом, в результате которого погибли трое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, на железнодорожном переезде в Тальменском районе произошло столкновение легкового автомобиля и снегоуборочного поезда. В результате ДТП погибли трое восьмилетних детей - девочка и два мальчика, водитель и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Предварительно установлено, что за рулем транспортного средства находилась учительница школы из села Луговое, которая везла учеников домой в село Наумово", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

"Зарегистрирована проверка по факту ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы и обратно. В ходе проверки предстоит дать оценку должностным лицам органов системы образования на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнули в пресс-службе.