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Два человека погибли при столкновении автобуса и легковой машины в Подмосковье

Пострадавших в автобусе нет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Автобус и легковая машина столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 14:00 на 160-м км трассы А-107 в Раменском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств - автобуса и легкового автомобиля Renault. В результате столкновения погибли два человека, которые находились в легковушке", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших в автобусе нет. На месте работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства случившего устанавливаются.

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