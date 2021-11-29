Два человека погибли при столкновении автобуса и легковой машины в Подмосковье

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Автобус и легковая машина столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 14:00 на 160-м км трассы А-107 в Раменском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств - автобуса и легкового автомобиля Renault. В результате столкновения погибли два человека, которые находились в легковушке", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших в автобусе нет. На месте работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства случившего устанавливаются.