Жилые дома, школа и больница остались без отопления в Кировской области из-за аварии

КИРОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Детский сад, школа, амбулатория и 14 многоквартирных жилых домов остались без отопления из-за аварии в Кирово-Чепецком районе Кировской области, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"29 ноября 2021 года. Кирово-Чепецкий район, ст. Просница. Произошло аварийное отключение теплоснабжения. В зону отключения попали 14 многоквартирных жилых домов, кадетский корпус, амбулатория, школа, детский сад", - говорится в сообщении.

Для проведения аварийно-восстановительных работ привлекли семь человек и три единицы техники.

По данным Гидрометцентра России, в Кирове 29 ноября один градус тепла. Ночью температура воздуха опустится до минус двух градусов.