В Петербурге экс-замглавы района получил 5 лет колонии за взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Суд в Петербурге огласил приговор бывшему замглавы Красносельского района города Алексею Миронову, который признан виновным в получении взяток на 11,2 млн рублей. Экс-чиновник проведет пять лет в колонии строгого режима и выплатит 10 млн рублей штрафа, сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Кроме того, суд на три года лишил его права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении.

Суд признал Миронова виновным сразу по двум частям статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"): шестой ("Взятка в особо крупном размере - более 1 млн рублей") и пятой в пункте "в" (взятка в крупном размере - свыше 150 тыс. рублей).

Установлено, что в 2019-2020 гг. чиновник получил через посредника, бывшего замдиректора жилищного агентства района Владимира Шулицкого, более 9 млн рублей за подписание актов о приемке работ по уборке внутриквартальных территорий от руководителя ООО "Восход". Кроме того, за эту взятку замглавы района обещал благоволить подрядчику при заключении последующих госконтрактов. Аналогичным образом Миронов получил 1,7 млн рублей от представителя ООО "Жилкомсервис № 2 Красносельского района".

Наконец, еще 500 тыс. рублей чиновнику передали от управляющей компании "Строй-Сити", за то, чтобы ряд домов на территории Красносельского района перешел под ее управление.

Миронова задержали в мае 2020 года, тогда же он был отправлен под домашний арест, однако вины своей не признал.