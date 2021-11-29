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Обновлено 

Водитель грузовика, выехавшего на перрон автовокзала Липецка, потерял сознание

Мужчина также рассказал, что потере сознания предшествовал приступ кашля
© Артем Геодакян/ТАСC, архив

ТАСС, 29 ноября. Водитель грузовика потерял за рулем сознание перед тем, как выехал на перрон автовокзала в Липецке, в результате чего погибла женщина, трое мужчин, в том числе сам водитель, пострадали. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Липецкой области.

"Водителю, совершившему сегодня наезд на перрон липецкого автовокзала, стало плохо. Об этом медикам сообщил он сам. Мужчина рассказал, что у него случился приступ кашля, затем он потерял сознание за рулем", - сообщила пресс-служба.

По данным пресс-службы администрации региона, водителя 1959 года рождения госпитализировали в липецкую горбольницу №3 с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки, его состояние оценивается как стабильное. "Медики госпитализировали еще одного пострадавшего 1957 года рождения, у мужчины сотрясение мозга и ушиб голени, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Третьего пострадавшего 1982 года рождения сейчас осматривают травматологи, у него диагностированы ушибы кисти и голени. Мужчине предстоит сделать рентген, если не будет выявлено никаких повреждений, то его отпустят домой", - говорится в сообщении пресс-службы.

28 ноября около 14:00 мск, грузовой автомобиль липецких автобусных линий выехал на перрон липецкого автовокзала. Погибла стоявшая на перроне женщина 1959 года рождения из села Двуречки Грязинского района, пострадали водитель грузовика и находившиеся с ним двое мужчин. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа УМВД по Липецкой области. Известно, что все требования безопасности на автовокзале были соблюдены, грузовик перед выходом на линию прошел обязательный технический осмотр, машина была исправна.

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