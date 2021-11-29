Наркодилера на BMW, задержанного со стрельбой в Москве, суд арестовал до конца января

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал за покушение на распространение наркотиков водителя BMW, который в прошлую пятницу со стрельбой был задержан на Симферопольском шоссе. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении ранее судимого 23-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 января 2022 года", - сказали в прокуратуре.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что в автомобиле задержанного был обнаружен мефедрон. Запрещенное вещество, изъятое в ходе обысков в квартире мужчины, в настоящее время исследуют эксперты.

Днем 26 ноября инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW. В ходе проверки документов водитель резко нажал на педаль газа и попытался скрыться. Полицейские для задержания нарушителя применили табельное оружие. Молодого человека задержали, он ранен. На заднем сиденье его автомобиля обнаружены три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что задержанный получил ранение шеи. В автомобиле нарушителя полицейские обнаружили порядка 6 кг запрещенных веществ. В ходе задержания были повреждены не менее пяти машин.

Полицейские в ходе обыска в подмосковной квартире задержанного обнаружили еще более 5 кг синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30 УК РФ и ч. 5. ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту или пересылке наркотических средств).