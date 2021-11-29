Ветер повалил девять деревьев в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Коммунальные службы Симферополя 29 ноября устраняют последствия сильного ветра до 17 м/с, повалившего девять деревьев на территории города, говорится в распространенном сообщении пресс-службы министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

"На территории городского округа Симферополь зарегистрировано девять происшествий, связанные с падением деревьев, пострадавших нет, работают службы ЖКХ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 16:00 осадки на территории Крыма зафиксировали в Ялте и Алуште - по 6 мм, Евпатории - 5 мм, Красноперекопске - 2 мм. "Максимальные порывы ветра зафиксированы: Белогорский район - до 20 м/с, Евпатория - до 20 м/с, Черноморский район - до 19 м/с, Симферополь - до 17 м/с, Ленинский район - до 16 м/с", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что ситуация стабильна, проезд через Ангарский и Грушевский перевалы обеспечили.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.