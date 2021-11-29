Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии не признал вину на первом заседании суда

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и несколько других фигурантов дела не признали вину в убийствах и иных инкриминируемых им преступлениях на первом заседании по существу дела. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Сегодня прокурор зачитала обвинительное заключение, после чего отношение к нему высказали обвиняемые и адвокаты. Вину признал только Гузер Хашукаев, которого обвиняют в растрате, ложном доносе и членстве в преступном сообществе. Все остальные, включая Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации убийств, вину не признали", - сказал он.

По словам собеседника агентства, следующее заседание пройдет 30 ноября, на нем начнут допрашивать свидетелей и исследовать письменные материалы.

Дело Арашукова, в котором 20 фигурантов, разделили на две части. Дело в отношении 14 из них выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы для слушания профессиональным судьей единолично. В Мосгорсуде перед присяжными предстанут шестеро фигурантов: Рауль и Рауф Арашуковы, а также директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Гузер Хашукаев, исполнявший обязанности руководителя Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии генерал-майор юстиции в отставке Казбек Булатов, экс-начальник Центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесии подполковник Тимур Бетуганов и бывший следователь по особо важным делам следственного управления по Карачаево-Черкесии Андрей Филиппов.

В зависимости от роли и степени участия всем фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 105 "Убийство", ч. 4 ст. 160 "Присвоение или растрата", ч. 3 ст. 286 "Превышение должностных полномочий", ч. 4 ст. 309 "Подкуп или принуждение к даче показаний, уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу", ч. 2 ст. 306 "Заведомо ложный донос" УК РФ.