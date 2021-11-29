В Крыму из-за веерных отключений без света остаются более 16 тыс. абонентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Более 16 тыс. абонентов остаются без света в Крыму 29 ноября после веерных отключений из-за ураганного ветра, сообщили журналистам в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций региона.

Сильный шквалистый ветер стал причиной обрывов проводов электроснабжения в республике. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей полуострова.

"Сработали автоматы защиты на трансформаторных подстанциях. Под частичным отключением остаются 16 187 абонентов (31 578 человек) на территории города Симферополя, Симферопольского (с. Партизанское, с. Каштановое, с. Кизиловое, с. Константиновка, с. Живописное, с. Мазанка), Бахчисарайского (с. Почтовое, с. Приятное свидание, с. Танковое, с. Самохвалово), Сакского (с. Сизовка) и Красногвардейского (с. Пятихатка) районов. Под отключение попали всего 52 социально-значимых объектов (16 школ, 13 детских садов, 15 фельдшерско-акушерских пунктов и восемь котельных)", - говорится в сообщении.

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Всего для ликвидации последствий комплекса опасных метеоявлений привлекли 345 человек, 96 единиц техники.

Максимальные порывы ветра зафиксировали в городских округах Алушта (до 33 м/с), Ялта (до 32 м/с), Симферополь (до 26 м/с), Евпатория и Бахчисарайский район (до 20 м/с). "За период действия штормового предупреждения зафиксировано 26 происшествий, связанных с падением деревьев. Происшествия произошли на территории городского округа Симферополь (13), городского округа Ялта (пять) и городского округа Джанкой (два), городского округа Алушта (четыре), городского округа Судак (один), городского округа Саки (один). Проведены мероприятия по ликвидации данных происшествий по 11 адресам. Продолжаются работы по ликвидации 15 происшествий. В результате падения деревьев пострадали пять автотранспортных средств (информация уточняется)", - сообщается в пресс-релизе.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября ведомство распространило штормовое предупреждение, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.