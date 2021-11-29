В Кировской области восстановили теплоснабжение жилых домов и соцобъектов после аварии

КИРОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстановили теплоснабжение социальных объектов и 14 многоквартирных жилых домов в Кирово-Чепецком районе Кировской области после аварии, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 29 ноября в населенном пункте Просница произошло аварийное отключение теплоснабжения. Без тепла остались 14 многоквартирных жилых домов, кадетский корпус, амбулатория, школа и детский сад.

По данным Гидрометцентра РФ, в Кирове днем в понедельник температура воздуха составила 1 градус тепла, ночью температура воздуха опустится до минус двух градусов.