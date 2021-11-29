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В Уссурийске возбудили дело по факту пожара в доме, где погибли пятеро

По данным следствия, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем

ТАСС, 29 ноября. Уголовное дело возбудили по факту пожара в доме в Уссурийске, при котором погибли пять человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

"29 ноября 2021 года во время тушения пожара в одноэтажном доме по улице Столетова в Уссурийске погибли пять человек (мужчины и женщина). На место происшествия выехали следователи, проведен осмотр, личности пострадавших установлены. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.

По предварительным данным СК, жители дома злоупотребляли спиртными напитками. По одной из версий, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

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РоссияПриморский край
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