В Уссурийске возбудили дело по факту пожара в доме, где погибли пятеро

ТАСС, 29 ноября. Уголовное дело возбудили по факту пожара в доме в Уссурийске, при котором погибли пять человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

"29 ноября 2021 года во время тушения пожара в одноэтажном доме по улице Столетова в Уссурийске погибли пять человек (мужчины и женщина). На место происшествия выехали следователи, проведен осмотр, личности пострадавших установлены. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.

По предварительным данным СК, жители дома злоупотребляли спиртными напитками. По одной из версий, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.