Три самолета не смогли сесть в Сочи из-за сильного ветра

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Самолеты, летевшие в Сочи из Махачкалы, Москвы и Уфы, ушли на запасной аэродром в Краснодар из-за сильного ветра в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара.

"Ветрено. Прогнозируется до 25 м/с. Три рейса - Utair из Внуково, "Победа" из Уфы и "Азимут" из Махачкалы - ушли на запасной [аэродром] в Краснодар", - сообщили в пресс-службе.

Ранее синоптики спрогнозировали в Сочи ливни с грозами, ветер со скоростью до 27 м/с, шторм до пяти баллов с высокими волнами. Также есть риск подъема уровня рек и схождения селевых потоков в горах.