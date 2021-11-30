В Крыму из-за урагана обесточены 450 трансформаторных подстанций

"По состоянию на 00:00 мск 30 ноября остаются обесточенными 450 трансформаторных подстанций 6-10кВ, преимущественно в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском и Советском районах. Энергетики работают круглосуточно и будут ликвидировать нарушения в сетях до их полного устранения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 276 специалистов "Крымэнерго" в составе 104 оперативно-выездных бригад продолжают ночью восстанавливать энергоснабжение, нарушенное непогодой.

Ураганный ветер в понедельник стал причиной падения деревьев и обрыва проводов в Крыму. По различным данным, травмы получили от четырех до пяти человек. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей, сейчас восстановление электроснабжения продолжается. В Ялте затонуло судно "Славия", четыре других судна сорвались с якоря. Во вторник на полуострове вновь ожидают порывы ветра до 35 м/с.