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В Крыму из-за урагана обесточены 450 трансформаторных подстанций

Преимущественно они расположены в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском и Советском районах региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Энергетики Крыма восстанавливают энергоснабжение на 450 обесточенных из-за урагана трансформаторных подстанциях, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе "Крымэнерго".

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"По состоянию на 00:00 мск 30 ноября остаются обесточенными 450 трансформаторных подстанций 6-10кВ, преимущественно в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском и Советском районах. Энергетики работают круглосуточно и будут ликвидировать нарушения в сетях до их полного устранения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 276 специалистов "Крымэнерго" в составе 104 оперативно-выездных бригад продолжают ночью восстанавливать энергоснабжение, нарушенное непогодой.

Ураганный ветер в понедельник стал причиной падения деревьев и обрыва проводов в Крыму. По различным данным, травмы получили от четырех до пяти человек. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей, сейчас восстановление электроснабжения продолжается. В Ялте затонуло судно "Славия", четыре других судна сорвались с якоря. Во вторник на полуострове вновь ожидают порывы ветра до 35 м/с.

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