Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 3,1

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Сейсмологи во вторник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался недалеко от северокурильского острова Парамушир. Глубина очага составила 49 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили, угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.