Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с двумя машинами такси на Киевском шоссе Москвы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Водитель такси погиб и два пассажира пострадали в результате столкновения одного автомобиля такси с другим на Киевском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Примерно в 02:00 таксист остановился на Киевском шоссе из-за спущенного колеса, после чего вышел из машины. Практически сразу в него врезался другой таксист, сбив при этом водителя.

"От полученных травм водитель неисправной машины погиб на месте, его пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован. В другом автомобиле такси пострадал 9-месячный малыш, в поездке мама беспечно держала его на руках, безопасность ребенка никак не была обеспечена. В результате аварии ребенок с переломом ноги был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

На таксиста, врезавшегося в своего коллегу, составлен административный протокол за несоблюдение требований к перевозке детей-пассажиров, на собственника машины тоже завели дело из-за нарушения правил перевозки детей.