Суд арестовал двух жителей Ростовской области, убивших и ограбивших пенсионерку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал двух жителей Кагальницкого района Ростовской области, которые зарубили пожилую женщину и украли у нее более 500 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области

По данным следствия, 26 ноября мужчины совершили разбойное нападение на знакомую 73-летнюю жительницу хутора Николаевского Кагальницкого района. Жертве они нанесли топором несколько ударов по голове, женщина скончалась. Затем из жилища пенсионерки они похитили более 500 тыс. рублей.

В результате проведенных следственных и оперативно-разыскных мероприятий мужчин задержали. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В пресс-службе следственного управления ТАСС уточнили, что мужчины арестованы на два месяца.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, добавили в пресс-службе.