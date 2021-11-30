Экс-глава УМВД по Екатеринбургу Трифонов не признал вину по делу о коррупции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Бывший руководитель УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов в Ленинском районном суде заявил, что не признает вину по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС.

"В момент задержания сразу мне было предложено признать свою вину в том, чего я не совершал, а также оговорить руководителей своих непосредственных, а именно начальника главка теперь Воронежской области Бородина (ранее занимал должность начальника свердловского главка полиции, - прим. ТАСС), на тот момент заместителя МВД Гостева и министра Колокольцева. Якобы эти деньги, которых я не получал, предназначались им. Оговаривать себя и своих коллег я не счел возможным. <…> Своей вины не признавал и признавать не буду", - сказал Трифонов.

Представитель прокуратуры в суде сообщил, что сторона обвинения считает необходимым продлить меру пресечения Трифонову в виде содержания под стражей на шесть месяцев, потому что обстоятельства, при которых она была избрана ранее не изменились - он по-прежнему может попытаться скрыться, либо устроить давление на следствие, так как занимал высокую должность в органах внутренних дел, обладал широкими полномочиями в период несения службы, а также обвиняется по тяжкой статье.

Адвокат Трифонова Ольга Кезик просила суд избрать более мягкую меру пресечения. По ее словам, защита подобрала ему жилое помещение в Екатеринбурге, где он смог бы остановиться в случае домашнего ареста. Трифонов поддержал своего адвоката. Суд отложил заседание на 1 декабря.

Генерал-майор Трифонов был задержан в 2019 году в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, позднее ему также предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.

Следствие считает, что в 2015 году Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления банка "Кольцо Урала" Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения. 13 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Коноплева к пяти годам заключения условно, это решение обжаловала прокуратура.