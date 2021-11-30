{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение трамваев в Москве после сбоя из-за повреждения контактной сети восстановили

В районе Панфиловского путепровода из-за наклонившегося на контактную сеть дерева задерживались трамваи № 6, 15, 28, 30, 31

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Движение трамваев в районе Панфиловского путепровода, где дерево повредило контактную сеть, восстановлено. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев в районе Панфиловского путепровода", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в районе Панфиловского путепровода из-за наклонившегося на контактную сеть дерева задерживались трамваи № 6, 15, 28, 30, 31. Кроме того, в районе 1-го Новоподмосковного переулка и улицы Константина Царева из-за наклонившегося на контактную сеть дерева задерживались трамваи № 23, 30 и 31.

Теги
Россия
В результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана погибли 14 человек
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в результате катастрофы
В результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана погибли 14 человек
Читать полностью