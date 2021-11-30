В Петербурге организовали проверку после аварийной посадки самолета из Волгограда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета Волгоград - Санкт-Петербург. Предположительной причиной послужила неисправность в крыле судна, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"На борту воздушного судна находились 32 пассажира, посадка совершена в штатном режиме, тревога не объявлялась", - говорится в сообщении.

Воздушное судно рейса FV 6116 авиакомпании "Россия" совершило аварийную посадку в аэропорту Пулково 30 ноября в 01:24 мск. По предварительным данным, причиной послужила неисправность элементов крыла. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего.