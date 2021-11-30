Непогода в Крыму затронула 17 населенных пунктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Комплекс опасных метеоявлений затронул 17 населенных пунктов на территории 13 муниципальных образований Крыма, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики, которое входит в структуру регионального правительства.

"Комплекс опасных метеоявлений затронул 17 населенных пунктов на территории 13 муниципальных образований. Работы по ликвидации последствий прохождения опасных метеоявлений продолжаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все силы и средства министерства находятся в готовности к оперативному реагированию. "В МЧС Крыма разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой. Также уточнены вопросы взаимодействия с органами управления республики и другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 26 по 30 ноября от Крымского гидрометцентра получены пять штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях, связанных с сильными ливнями и штормовым ветром. "Информация об ухудшении погодных условий своевременно доведена до всех органов управления и заинтересованных служб через региональную автоматизированную систему центрального оповещения. Вся спасательная техника "Крым-спас" и "Пожарной охраны Республики Крым" готова к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению. Силы находятся в режиме повышенной готовности. Осуществляется мониторинг обстановки, созданы оперативные дежурные смены, работает оперативный межведомственный штаб", - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев, его слова приводятся в сообщении.

Ущерб аграриям

Шквальный ветер, бушевавший в понедельник в Крыму, нанес ущерб сельскохозяйственным предприятиям в Красногвардейском, Белогорском, Симферопольском и Симферопольском районах, сообщил во вторник на своей странице в Facebook вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

"В рамках рабочего выезда в Красногвардейский район посетил предприятие ООО "Крымский семенной альянс". Из-за стихии здесь сорвало крышу со складов на площади около 30 квадратных метров, из-за чего были повреждены рукава для хранения зерна. Вследствие повреждения хранившееся зерно, порядка 100 тонн может пропасть. Сейчас начались работы по восстановлению повреждений", - написал Рюмшин.

По его словам, в Белогорском районе незначительно пострадали растениеводческие предприятия "Преображенское 2016", КФХ "Курсеитов", "Шамилов", Насыров С.У., агроферма "Зеленогорское", "Белогорский".

"Также стихия затронула Симферопольский район. Серьезно пострадавших предприятий нет. На ООО "Крымтеплица" - повреждения локального характера, идет восстановление. В Бахчисарайском районе повреждена пленка тепличного комплекса ООО "Крымская овощная фабрика", - сообщил Рюмшин.

Он отметил, что остальные районы, по оперативным сводкам районных администраций, не пострадали.

Ветер в Крыму

В понедельник в Крыму сильный ветер стал причиной падения деревьев и обрыва проводов. По уточненным данным, пять человек травмированы в республике и два в Севастополе. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей, сейчас восстановление электроснабжения продолжается. В Ялте затонула яхта, еще пять судов сорвало с якоря. Во второй половине дня вторника в Крыму вновь ожидают ураганный ветер до 35 м/с, а в среду, 1 декабря, прогнозируют дожди, переходящие в снег, в горах также ветер до 35 м/с.