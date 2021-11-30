Порывистый ветер нарушил электроснабжение более 15 тыс. домов в Тульской области

ТУЛА, 30 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер, порывы которого ночью и днем во вторник превышали 20 м/с, нарушил электроснабжение суммарно более 15 тыс. домов различной этажности Тульской области. Работы по восстановлению подачи электричества ведутся в 22 муниципальных образованиях, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"По информации на 15:00, нарушение электроснабжения зафиксировано в 22 муниципальных образованиях, более 15 тысяч домов без электроснабжения. На 17:00 зарегистрировано падение 78 деревьев, распилено 35 из них", - сказал собеседник агентства.

Информация о количестве жителей, находящихся в зоне отключения, уточняется. В числе населенных пунктов, в которых с ночного времени отмечали отключения электроснабжения - 18 деревень и поселков, входящих в городской округ Тула. По данным пресс-службы горадминистрации, аварийные бригады оперативно устраняли нарушения, задействовав в том числе резервные источники питания. В Туле сильный ветер повалил порядка 30 деревьев, больше половины из них уже к 14:00 были распилены и подготовлены к вывозу.

Неблагоприятные погодные условия - порывы ветра до 20-25 м/с - прогнозируются в Тульской области до 21:00 вторника.