Уголовное дело возбудили в отношении водителя грузовика, врезавшегося в остановку в Рязани

ТАСС, 30 ноября. Управлением МВД по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, въехавшего в остановку транспорта в Рязани, в результате чего две женщины погибли, еще одна пострадала. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

"В отношении водителя грузовика следственной частью следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как уточнили ТАСС в полиции, по предварительным данным, водитель грузовика был трезв. По данным прокуратуры Рязанской области, на место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Рязани Анатолий Лушин, которым координируется работа правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель 1982 года рождения, управляя грузовым автомобилем Shaanxi, уходя от столкновения с впереди остановившемся перед пешеходным переходом автомобилем, совершил наезд на трех женщин, стоявших на остановке общественного транспорта. В результате ДТП две женщины погибли, третья госпитализирована в медицинское учреждение. Личности погибших устанавливаются.

Как пояснили ТАСС в Минздраве Рязанской области, пострадавшая в результате ДТП 61-летняя женщина получила множественные переломы и травмы, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пациентке проводят репозицию перелома лучевой кости и устраняют вывих плеча, она получает медицинскую помощь в БСМП.