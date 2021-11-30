Суд признал законным возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении Навального

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник отказал в жалобе блогера Алексея Навального на возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

"Итог по первой жалобе адвоката - отказать в удовлетворении. Это значит, что суд решил, что дело по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество") возбуждено законно", - сообщила адвокат Вероника Полякова

Как ожидается, 1 декабря Басманный суд огласит решение по второй жалобе оппозиционера на возбуждение уголовного дела о неуважении к судье.

В отношении Навального расследуется сразу несколько уголовных дел. Среди них дело о мошенничестве, дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и дело о неуважение к суду. О возбуждении уголовного дела о неуважении к суду стало известно в конце мая. Навальный обвиняется в оскорблении судьи мировой судьи участка 321 Бабушкинского района Москвы Веры Акимовой, которая признала оппозиционера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. 20 февраля Акимова признала Навального виновным в клевете и приговорила его к штрафу в 850 тыс. руб. (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Блогер отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.