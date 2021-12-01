Экстренные службы Крыма перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Экстренные службы Крыма в ночь на среду перевели в режим повышенной готовности к возможным происшествиям после получения предупреждения от синоптиков об ураганном ветре и начале снегопада на полуострове, сообщил в эфире телеканала "Крым-24" начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин.

"Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, все расчеты усилены, находимся в готовности к реагированию на оперативные события", - сказал Ожигин.

Он уточнил, что поступило несколько сообщений об отключении электроснабжения из-за снегопада. "Крымэнерго" работает оперативно и подключает потребителей. Фактов застревания в дороге или других сообщений, связанных с выпадением снега, пока еще не было", - добавил Ожигин.

Синоптики предупредили об ураганном ветре в Крыму в ближайшие часы и до утра среды. Крымский Гидрометцентр распространил штормовое предупреждение. "В ближайшие 1-2 часа 30 ноября, ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидается ураганный ветер 30-35 м/с", - говорится в тексте предупреждения.

Такой ветер является опасным гидрометеорологическим явлением. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил журналистам, что "сложная ситуация [складывается] в Ялте и горных районах".

"Прошу всех крымчан отнестись с пониманием, быть максимально осторожными, беречь себя и близких. По возможности оставаться дома и соблюдать меры предосторожности", - написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Пункт обогрева

Спасатели из-за снегопада и сильного ветра направили пункт обогрева на Ангарский перевал, через который пролегает дорога на Южный берег Крыма, сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по региону Дмитрий Коваленко.

"Дополнительно направлен пункт обогрева на Ангарский перевал аэромобильной группировки Главного управления. Также спланированы дорожные бригады, которые на данный момент работают в городе Симферополе и Симферопольском районе", - сказал Коваленко.

По его словам, к 23:00 вторника все остававшиеся без света абоненты в Крыму были запитаны, пока сообщений о новых крупных отключениях не поступало. В Ялте повалены два дерева, последствия сейчас ликвидируют аварийные бригады.

Штормовые предупреждения

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с в среду. С пятницы ведомство распространило пять штормовых предупреждений, согласно которым непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Рекомендовано воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В понедельник в Крыму сильный ветер стал причиной падения деревьев и обрыва проводов. По данным минздрава региона, пять человек травмированы в республике и два в Севастополе. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей, сейчас восстановление электроснабжения продолжается. В Ялте затонула яхта, еще пять судов сорвало с якоря. Спасатели зарегистрировали на территории республики 111 происшествий, связанных с сильным ветром. Практически все они уже ликвидированы.