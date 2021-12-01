Мобильную приемную организовали в аэропорту Челябинска в связи с задержкой рейсов

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура организовала мобильную приемную в аэропорту Челябинска, где были задержаны девять авиарейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"1 декабря в аэропорту Челябинска в связи с неблагоприятными метеоусловиями (гололедица и порывистый ветер) произошел ряд задержек авиарейсов в Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды. <…> С целью недопущения нарушений прав пассажиров Челябинской транспортной прокуратурой в аэропорту организована мобильная приемная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на рейсы зарегистрировано более 1 тыс. пассажиров. Они ожидают вылета в аэропорту. Представителями авиакомпаний оказываются услуги для пассажиров.

Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.