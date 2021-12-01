В Курганской области у сторонников "Свидетелей Иеговы" изъяли экстремистские материалы

ТАСС, 1 декабря. Правоохранительные органы изъяли в Курганской области у сторонников экстремистской организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в России) более сотни электронных носителей с материалами экстремистского характера и почти 70 экземпляров религиозной литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"УФСБ России по Курганской области совместно с подразделениями УМВД и Росгвардии проведены оперативно-разыскные мероприятия в домах и помещениях 14 функционеров местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы" (признана экстремистской и ликвидирована решением Верховного суда РФ от 20.04.2017 года). В результате обследования изъято 116 электронных носителей, содержащих материалы экстремистского характера, 69 экземпляров религиозной литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате прокуратурой на основании материалов УФСБ в отношении трех человек объявлены официальные предостережения о недопустимости нарушения закона. "В случае невыполнения его требований лица, которым объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения закона, могут быть привлечены к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке", - подчеркнули в ведомстве.